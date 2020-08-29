В результате проведенных тестирований 29 августа было зарегистрировано 188 новых случаев заражения, в стране наблюдается рост числа заражений короновирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Были расследованы причины роста, и выявлено, что в исправительном учреждении Пенитенциарной службы, расположенном в поселке Гобустан, а также на Баиловском производственном участке «AZFEN» отмечены случаи инфицирования коронавирусом.

В результате обследований были выявлены заражения коронавирусной инфекцией у двух сотрудников исправительного учреждения в поселке Гобустан.

Были тут же изолированы и протестированы те, кто контактировал с ними. В итоге у 5 сотрудников и 19 заключенных результаты тестов оказались позитивными. Состояние заразившихся удовлетворительное, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно, ухудшения не наблюдается.

В настоящее время в Гобустанской тюрьме введен строгий эпидемиологический контроль, продолжаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса.

Другой случай заражения был выявлен в СП «AZFEN» — у 20 сотрудников предприятия результаты тестов оказались позитивными. В настоящее время на данном предприятии проводятся профилактические и противоэпидемические работы по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Minval.az