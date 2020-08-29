В Барде проведена операция против наркоторговцев, задержаны 11 человек.

Как сообщили АПА в МВД, получена информация о продаже группой лиц в Барде наркотических веществ, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия в квартирах, а также о совершениеиряда хулиганских действий.

Сотрудники полиции задержали ранее 11 судимых жителей Барды – Дильгама Сафарова, Имади Абдулазимова, Халила Гейдарова, Айхана Аббасова, Ризвана Мамедова, Имдада Абдуллаева, Заура Гаджиева, Муссу Шарифханова, Хагани Мамедова, Эхтирама Исаева и Севдияра Азизова. Во время обыска была обнаружена большая партия наркотиков, пистолет «наган», большое количество единиц холодного оружия в виде колющих предметов, электронные весы.

По факту возбуждено уголовное дело, в суде Наримановского района избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

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