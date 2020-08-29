Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил поздравительное письмо Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики – Дня независимости.

Убежден, что азербайджано-кыргызские связи, традиционные отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Хочу подчеркнуть, что в период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVİD-19, азербайджанский народ солидарен с братским народом Кыргызстана.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – постоянного благосостояния и процветания», — говорится в послании главы государства.

Minval.az