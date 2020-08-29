В Баку выявлен массажный салон, функционирующий тайно, вопреки правилам особого карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Хатаинский РУП и 37-е отделение полиции поступило сообщение о функционировании массажного салона по адресу проспект Ходжалы, 29.

Сотрудники полиции немедленно отправились по указанному адресу. Было установлено, что данный объект, функционирующий под названием «Hamam Center», обслуживает клиентов.

Были задержаны 10 женщин и владелец объекта Азер Агаев. Задержанные были доставлены в отделение полиции. Нарушители оштрафованы в соответствии с законодательством.

Minval.az