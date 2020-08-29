Сотрудники ООО «Azalternativenerji», которые не получают зарплату уже 5 месяцев, объявили голодовку и сфотографировались с плакатами, распространив фотографии в соцсетях.

В июле в СМИ выходило сообщение о том, что 300 работников уже 4 месяца не получают зарплату. Прошел еще месяц, но воз и ныне там. Как сообщали тогда работники, никто из руководства не говорит им ничего конкретного по поводу зарплат. Работники задавались вопросом, почему их заставляют выходить на работу, если агентство ликвидировано, и деньги не выделяются? По словам работников, руководство постоянно «кормит» их обещаниями, что зарплаты будут «буквально на днях», однако за 5 месяцев «обещанный» руководством день так и не наступил.

Отметим, что “Azalternativenerji» входит в структуру Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ABEMDA), которое было ликвидировано указом президента в январе 2019 года, однако продолжает функционировать до сих пор.

Председателем «Azalternativenerji» является Акшин Бакирзаде, а председателем ABEMDA Аким Бадалов.

Аким Бадалов также является учредителем ООО «Xəzər gənclərin elmi-texniki yaradıcılıq mərkəzi». Там зарплата тоже выплачивается не регулярно, в данный момент есть задержка в несколько месяцев. Ранее, еще в 2016 году, работникам этого ООО не выплачивалась зарплата на протяжении 8 месяцев, в связи с чем работники провели акцию протеста, забравшись на крышу здания нынешней «Ени клиника». Тогда в дело вмешалась Генпрокуратура, через некоторое время зарплаты были выплачены. Однако значительные задержки происходят регулярно до сих пор. Среди тех работников, которые уволились из-за невыплаты зарплат, есть те, кто свои деньги так и не получил.

ООО «Xəzər gənclərin elmi-texniki yaradıcılıq mərkəzi» является генподрядчиком и занималось строительством «Ени клиника», где сейчас лечатся больные коронавирусом. Строительство этой клиники продолжалось на протяжении более 7-ми лет, и до этого года так и не были закончены все работы из-за отсутствия финансов, однако из-за необходимости размещения больных ковидом было наспех открыто. Однако в данный момент не все работы в этой клинике окончательно завершены.

Напомним, что в открытии «Ени клиника» принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Minval.az