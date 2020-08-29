И несуразные армянские пропагандистские выхлопы

В нашей стране недавно прошли масштабные совместные военные учения. Состоялись визиты глав внешнеполитического и оборонного ведомства Азербайджана в Анкару и большой группы высокопоставленных военных руководителей Турции в Баку. Планируется ряд мер по укреплению военно-политического союза наших государств, включая сферу ВПК. На внешнеполитической арене Азербайджан и Турция выступают вместе практически по всем основным вопросам. Азербайджан стал первым поставщиком газа на турецкий рынок, завершает реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов в этой стране. Все это, безусловно, порождает у армян страхи, для маскировки которых СМИ этой страны делает несуразные пропагандистские выхлопы о якобы утрате Азербайджаном своей государственной субъектности и переходе под протекторат Турции.

И это заявляют политики и журналисты Армении, которую унизительно во всеуслышание называют «форпостом» России. Страны, на территории которой размещена военная база РФ, чьи границы охраняются российскими пограничниками. Страны, которая передала в собственность или управление России все стратегические инфраструктурные объекты: железную дорогу, газовые и энергетические сети, системы коммуникации и связи, АЭС. Вооружение армии Армении осуществляется за счет безвозмездных подачек подержанного или устаревшего вооружения российского ВПК, а о самостоятельности внешней политики Еревана можно судить по тому, как после вызова в Москву президент Серж Саргсян отказался от ранее объявленной ассоциации с Евросоюзом и поспешно вступил в ЕАЭС. Может армянам припомнить унизительную сцену, когда их самодовольному и надутому как индюк министру иностранных дел в Цюрихе глава МИД России Лавров публично приказал: «Эдвард, подписывай».

Что же касается Азербайджана, то о субъектности и растущем авторитете нашей страны свидетельствует факт избрания первым на постсоветском пространстве непостоянным членом Совбеза ООН, председательство в крупнейшей после ООН международной организации Движении Неприсоединения. Азербайджан реализовал масштабный проект «Южный газовый коридор», имеющий общеевропейское значение. Азербайджан является крупнейшим иностранным инвестором в Турции, тогда как Армения живет за счет денежных переводов из России и постоянно выпрашивает у Москвы скидки на газ и дешевые кредиты, надоедливо выпрашивает повсюду безвозмездные подачки.

Расим Мусабеков

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Minval.az