Вопрос полного снятия ограничений на транспортное сообщение между районами будет рассмотрен.

Об этом говорится в постановлении Оперативного штаба.

«Будет проанализирована санитарно-эпидемиологическая ситуация и после этого вопрос полного снятия ограничений на транспортное сообщение между районами будет рассмотрен повторно», — сказано в поставновлении.

Решением Оперативного штаба с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе ужесточенный карантинный режим будет продлен.

Minval.az