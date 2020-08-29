В городах и районах, в которых действует ужесточенный карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где введен ужесточенный карантинный режим, в нижеуказанные дни общественный транспорт не будет работать:

с 00:00 5 сентября до 06:00 7 сентября;

с 00:00 12 сентября до 06:00 14 сентября;

с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября;

с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября.

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