Министерство экологии и природных ресурсов внесло ясность в вопрос платного входа в национальные парки.

В ходе передачи «Час эксперта» заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова сказала, что это принятый во всем мире вопрос: «Люди посещают особо охраняемые территории, национальные парки, а на их содержание требуются затраты.

Посещающие национальные парки, заплатив 2 маната, фактически вносят вклад в природу. Это принято так во всем мире. В нашей стране в связи с этим есть и законодательный акт. Так, в постановлении Кабинета Министров № 114 отмечено, что при входе в национальный парк каждый должен внести оплату в размере 2 манатов. Однако здесь также есть исключения. Для студентов и лиц с инвалидностью действует скидка 25%, а для национальных героев и семей шехидов вход бесплатный. Если школьники входят в национальный парк со своими семьями, плата от них не требуется» (цитата по АПА).

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