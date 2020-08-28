«Учащиеся или их родители (другие законные представители) должны быть приглашены в школы, до 4 сентября должна быть обеспечена доставка учебников по всем классам».

Об этом говорится в письме заместителя министра образования Махаббат Велиевой в Министерство образования, во все районные (городские) отделы (управления) образования, территориальные финансовые расчетные центры Нахчыванской Автономной Республики.

В письме отмечено, что прием и раздача учебников школьникам должны проводиться по графику, составленному с учетом требований особого карантинного режима и с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

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