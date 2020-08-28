В Азербайджане зарегистрировано 142 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели еще 97 человек.

Как говорится в сообщении Оперативного Штаба при Кабинете Министров, 3 человека, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 35 тысяч 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 33 тысячи 461 человек прошли лечение и выздоровели, 527 человек скончались, лечение 1998 человек продолжается.

За прошедший период осуществлено 904 тысячи 506 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 6014.

Minval.az