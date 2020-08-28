Минская группа ОБСЕ в настоящее время не может исполнять свою роль посредника в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в интервью программе Hədəf на Азербайджанском телевидении (AzTV)сказал бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

По его словам, в этой ситуации условий для продолжения переговоров при посредничестве Минской группы нет.

«Поэтому думаю, что образовавшийся вакуум заполнят Россия с армянской стороны и Турция с азербайджанской . В настоящее время мы видим, что Минская группа выпала из процесса. Возможно большую инициативу проявят Россия и Турция. Но думаю, в определенных кругах найдутся противники этого», — подчеркнул Мэтью Брайза, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az