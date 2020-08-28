Итак, в Азербайджане с 15 сентября начинается новый учебный год, и дети, с марта получавшие виртуальное образование посредством интернет- и телеуроков, наконец-то смогут увидеться с одноклассниками и вернуться в привычный школьный ритм жизни. Но отметим, что новый учебный год пройдет под особым грифом «ОСТОРОЖНОСТЬ».

Тема школы сегодня номер один в социальных сетях. Кто-то радуется, а кто-то и тревожится, ведь динамика заболевания пока что не падает до рекордного минимума. Стоит ли рисковать?

На самом деле, пора бы уже возвращаться в привычный жизненный ритм. Тем более что руководство школ будет соблюдать определенные ограничения, о чем на вчерашнем брифинге сообщил новый министр образования Эмин Амруллаев.

Но об этом – позже. После брифинга остались вопросы, в частности насчет дат обучения.

Издание Minval.az проводит ликбез для тех, кто не совсем понял – что к чему.

Так, по словам Э. Амруллаева 15 сентября непосредственно в школах начнут обучение ученики 1-4 классов; с 1 октября — ученики 5-9 классов; с 15 октября — ученики 10-11 классов. При этом, в 5-11 классах с 15 сентября обучение будет проводиться в режиме онлайн. Онлайн-обучение будет продолжаться для тех, кто начинает традиционные занятия не с 15 сентября, а позже. Процесс обучения продлится до 2-го ноября, когда будет рассмотрена эпидемиологическая ситуация в стране, после чего снова Министерством образования будет дан новый график занятий – как онлайн, так и традиционных.

Спецшколы и школы-интернаты также откроются с 15 сентября.

Для родителей и учителей обязательным будет ношение масок, уроки физкультуры отменяются, учащиеся будут ежедневно проверяться на наличие температурного режима, и если родители дома обнаружат, что у ребенка повышенная температура, то в школу его категорически запрещается приводить. На этот счет в данный момент министерством разрабатываются новые правила, с которыми общественность будет ознакомлена.

С родителями, которые боятся приводить ребенка в школу из-за угрозы риска заражения коронавирусом, будет заключен договор, посредством которого родители обязуются отвечать за качественные занятия со своим ребенком и контролировать их дистантное обучение. Но когда будут проводиться суммативные оценивания, эти дети должны присутствовать при процессе.

«Считаю, что приоритеты расставлены правильно и очень грамотно. Министерство образования работало над вопросом возобновления традиционной формы образования очень долго и тщательно. Надо постепенно возвращаться в жизнь. Понятно, что люди в стране напуганы пандемией, боятся за детей, но вот это и есть именно тот самый момент, когда стоит в большей степени полагаться на вопрос личной ответственности, а не только на общественный контроль. Кроме того, помимо организации «Друг школьника», которая вплотную будет контролировать эпидемиологическую ситуацию в школах, существуют родительские комитеты, не так ли? И члены этих комитетов, организаторы этих комитетов, должны очень чутко и с пониманием отнестись к возврату детей к традиционному образованию. Они должны постоянно быть на связи, сообщать о состоянии детей, и при малейших подозрениях у ребенка на проблему не просто руководствоваться принципом «полежит — пройдет», а ограничить его общение с одноклассниками и друзьями, и срочно вызывать врача. Один больной ребенок может стать проблемой для всего класса. Так было всегда с ОРЗ, ОРВ, но все же ситуация с коронавирусом гораздо опаснее. Родители должны это понимать. Как я уже сказала, вопрос личной ответственности должен сегодня стоять наиболее остро. В теории обучения Выгодского главным образом отмечается, что обучение – это, прежде всего, социальный процесс, и любой человек из окружения ребенка может восприниматься им в качестве социальной модели. Видя ответственность родителей, педагогов, сверстников, одноклассников ребенок острее начнет понимать, как надо правильно поступить», — считает Ульвия Микилова, член общественного совета при Министерстве образования, старший преподаватель университета АДА.

Также Министерство образования предоставило «Минвалу» таблицы инфографики, составленные специально для родителей, чьи дети будут проходить традиционное обучение во время пандемии коронавируса в школах, спецшколах и вузах.

Информационная служба Minval.az

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