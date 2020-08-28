Омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики.

Об этом агентству АПА сообщили в Аппарате Омбудсмена.

Поступающие ежедневно обращения Омбудсмену расследуются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн формате.

Накануне журналисты определили стоимость наряда Сабины Алиевой на скандальной свадьбе внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева в карантин. Так, цена платья Алиевой от «Valentino» начинается от 2 860 долларов (4 862 маната). К платью, как отмечали СМИ, Алиева подобрала серьги итальянского бренда «DAMIANİ» стоимостью 20 705 долларов (35 200 манатов).

На прошлой неделе Алиева была оштрафована на 400 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях.

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