Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 28-й годовщиной резни в Баллыгая.

В заявлении отмечается, что сегодня проходит 28 лет со дня резни, учиненной вооруженными силами Республики Армения против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Гёранбойского района Азербайджанской Республики.

В результате резни в Баллыгая 28 августа 1992 года были зверски убиты 24 мирных жителя Азербайджана, в том числе 6 несовершеннолетних, а также 6-месячный ребенок и 93-летняя пожилая женщина. Тела некоторых жертв, в основном детей, женщин и стариков, были сожжены. В результате резни трое несовершеннолетних потеряли обоих родителей.

«Резня в Баллыгая – одна из серии массовых убийств, совершенных армянскими вооруженными силами в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кяльбаджарского района с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха.

Азербайджанская Республика будет и впредь предпринимать необходимые шаги, используя все возможности и национальные механизмы, установленные национальным законодательством и международным правом, для обеспечения адекватной правовой оценки военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных против ее гражданского населения, и привлечения виновных к ответственности.

Министерство иностранных дел чтит память жертв преступления против человечества, совершенного в селе Баллыгая», — отмечается в заявлении.

Minval.az