Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, известный фотожурналист, член Союза журналистов, Союза художников, Союза архитекторов, Объединения фотографов Азербайджана Фарид Хайрулин, сообщили Trend Life в близком окружении Мастера.

Фарид Хайрулин родился 26 июля 1947 года в городе Баку. Персональные выставки проходили во многих странах мира — в России, Марокко, Китае, Иране, Швейцарии, Германии, Кубе, Мексике и т.д. Он был членом правления фотохудожников СССР и Союза журналистов СССР. Произведения Фарида Хайрулина украшают государственные и частные галереи во многих странах мира — Германии, Израиле, США, Великобритании, России и других. В течение всей своей творческой деятельности Фарид Хайрулин вел фотолетопись нашей страны. Всегда был в гуще бурных событий, снимал фоторепортажи в многочисленных зарубежных поездках, освещая важные международные события во многих странах мира. Фарид Хайрулин бывал в горячих точках: Шуше, Ханкенди, Агдаме, Ходжалы, его кадры запечатлели трагедию 20 Января. Он автор ряда книг и изданий, его работы иллюстрируют многие художественные и исторические издания, красуются на столичных биллбордах, регулярно появляются на страницах СМИ. Хайрулин сотрудничал со многим изданиями, среди которых ТАСС и Reuters.

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