Среди задач, поставленных президентом страны господином Ильхамом Алиевым, перед государственными органами оказание качественных услуг гражданам, чуткое отношение к их обращениям и личному приему являются приоритетными.

В связи с этим Минюстом в условиях специального карантинного режима, введенного в связи с глобальной пандемией COVID-19, обеспечивается электронное рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством горячих линий и социальных сетей.

Кроме того, руководством министерства и структурных подразделений проводится прием граждан в видеоформате.

В соответствии с государственной коммуникационной политикой по вопросам, представляющим общественный интерес через официальные веб-сайты и социальные сети министерства с участием институтов гражданского общества и СМИ организуются онлайн-брифинги по деятельности юстиции, а также прямой эфир с непосредственным контактом с гражданами в интерактивной форме, проводятся сессии вопросов-ответов.

27 августа министр юстиции Фикрет Мамедов провел очередной видеоприем граждан, проживающих в различных регионах страны.

Обращения граждан, записавшихся на прием с соблюдением правил социальной изоляции через Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Сумгайытское и Имишлинское региональные управления юстиции были заслушаны в видеоформате и ответственным сотрудникам министерства даны конкретные поручения по принятию необходимых мер для решения поднятых вопросов.

Жители регионов выразили сердечную признательность президенту и первому вице-президенту страны за чуткое и внимательное отношение к народу в целях защиты их здоровья и обеспечения безопасности в борьбе с глобальной пандемией COVİD-19, и за организацию приема в видеоформате.

Информация пресс-службы Министерства юстиции.

Minval.az