«За измерением температуры учащихся, соблюдением социальной дистанции будут наблюдать участники проекта «Друг школьника».

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал советник министра образования Рустам Агаев.

Р.Агаев сказал, что «Друг школьника» будет также наблюдать за тем, чтобы учащиеся не создавали плотность при выходе из здания школы: «Если в каком-то классе или школе будет массовое заражение, то мы закроем этот класс или школу. «Друг школьника» поможет нам в этом».

Minval.az