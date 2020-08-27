«Маска может превратиться в источник инфицирования даже для ребенка».

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал советник министра образования Рустам Агаев.

Р.Агаев сказал, что одноразовые маски не должны использоваться повторно: «Если мы скажем родителям, чтобы дети носили маски, может возникнуть иная ситуация. Ношение масок детьми до 12 лет носит рекомендательный характер».

Министр образования сказал, что учителя и родители подвержены большему риску, чем дети: «38 процентов учителей старше 60 лет. Маски должны носить в основном родители и учителя».

Minval.az