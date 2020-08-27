Министерство внутренних дел Азербайджана провело расследование в связи с распространенными в социальных сетях фотографиях со свадебного торжества в ресторане “Sea Bay”.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенного расследования было установлено, что сын менеджера по продажам одной из компаний, работающих в сфере мобильной связи, провел свадебное торжество.

Организаторы и некоторые участники торжества были привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Юридическое лицо, организовавшее торжество, было оштрафовано на сумму 4 000 манат, а администрация ресторана — на 400 манат.

В отношении двух администраторов составлены протоколы. Они привлечены к административному аресту сроком на 10 суток. Шесть сотрудников ресторана оштрафованы на 100 манат каждый. Два заказчика оштрафованы на 400 манат, 9 гостей торжества – на 200 манат.

Minval.az