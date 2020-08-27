Накануне на одном из оживленных проспектов в Ясамальском районе Баку группа женщин вышла на проезжую часть дороги и попыталась перекрыть движение.

Выяснилось, что дорогу они пытались перекрыть перед зданием Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Причиной таких действий стало то, что чиновники указанной структуры не рассматривают их жалобы.

В МВД Азербайджана прокомментировали Qafqazinfo данную ситуацию.

«Сотрудники полиции немедленно пресекли попытку блокирования движения. С женщинами была проведена профилактическая беседа», — сказали в ведомстве.

Minval.az