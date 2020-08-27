Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех, кто направил ей поздравления с днем рождения.

«Сколько душевных, трогательных слов, прекрасных, добрых пожеланий! Сколько всего выражено так сердечно! Благодарю всех за поздравления с днём рождения! Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность! Спасибо за теплоту ваших чувств и слов! Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви и счастья!» — говорится в публикации.

Minval.az