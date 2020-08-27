Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приостановила нерентабельные месторождения нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает neftegaz.ru, об этом сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

В компании уточнили, что основная часть нефтедобычи рентабельна при апрельских ценах на азербайджанскую нефть в районе 20 долларов США за баррель и даже ниже.

«Азербайджанская госнефтекомпания намерена придерживаться тех квот, которые были согласованы в рамках OПЕК+ и утверждены правительством страны. Снижение добычи позволит SOCAR не только стабилизировать рынок, но и повысить эффективность операций за счет приостановки эксплуатации нерентабельных в данных условиях месторождений», — сказал И.Ахмедов.

Он добавил, что средняя цена Azeri Light за апрель составляла 20,48 доллара США за баррель.

В июне-июле азербайджанская нефть продавалась в среднем за 42-44 доллара США.

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