В Youtube распространились новые видеокадры со свадьбы внучки Рамиза Мехтиева, проведенной в нарушение карантинного режима в Азербайджане.

На кадрах запечатлен танец супруги депутата Сиявуша Новрузова — омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях.

Решением Апшеронского районного суда зять экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.

Minval.az