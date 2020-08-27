Многие страны выразили желание приобрести российскую вакцину против коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С таким заявлением она выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира», – сказала Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, ряд стран готов к разным формам сотрудничества с Россией. Речь идет, в частности, о совместной разработке вакцины, о локализации производства и о поставках гуманитарной помощи.

Среди стран, обратившихся к России, Голикова назвала Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан. Ранее интерес к российской вакцине проявила Сербия.

«26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе «Спутника V», – сказала она.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины «Спутник V», в первую очередь со стороны ВОЗ», — сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство — участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.

Minval.az