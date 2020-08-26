Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила в соцсети Instagram свою мать – первого вице-президента страны Мехрибан Алиеву с днем рождения.
“С днем рождения, любимая мама! Ты самый лучший и самый важный человек в моей жизни! Дай Бог здоровья и счастья всем мамам! Благодарю всех за добрые слова и пожелания! “, — написала Лейла Алиева.
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Ad günün mübarək, sevimli anam! Sən mənim həyatımda ən yaxşı və ən vacib insansan! Allah bütün analara cansağlığı və xoşbəxtlik bəxş etsin! Hamınıza xoş sözlərə və arzulara görə təşəkkür edirəm! 💛 С днем рождения, любимая мама! Ты самый лучший и самый важный человек в моей жизни! Дай Бог здоровья и счастья всем мамам! Благодарю всех за добрые слова и пожелания! 💛