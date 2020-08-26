Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила в соцсети Instagram свою мать – первого вице-президента страны Мехрибан Алиеву с днем рождения.

“С днем рождения, любимая мама! Ты самый лучший и самый важный человек в моей жизни! Дай Бог здоровья и счастья всем мамам! Благодарю всех за добрые слова и пожелания! “, — написала Лейла Алиева.

Minval.az