Объем денежных переводов в страну в первом полугодии текущего года составил 372 млн долларов США. Об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана.
По данным, это на 24,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Объем денежных переводов в страну в первом полугодии текущего года составил 372 млн долларов США. Об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана.
По данным, это на 24,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Дата: 2020/08/26 20:12
Раздел: Азербайджан, Экономика
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