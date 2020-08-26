Серологические тесты также будут проводится в городах и регионах Азербайджана.

Об этом сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями(TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев, передает Тренд.

По его словам, итоги тестов будут подведены после полного завершения процесса.

«Как известно, предусмотрено взять образцы крови у 1500 граждан. В настоящее время тесты проводятся в Баку, Сумгайыте и Гяндже. В последующие дни процессом будут охвачены и другие регионы республики», — сказал Васиф Алиев.

Minval.az