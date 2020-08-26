В основе деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой лежит любовь к своему народу. Она завоевала всеобщую любовь за бесконечную привязанность к Родине и народу. Она — один из самых больших радетелей родного Азербайджана, автор многих проектов, рассчитанных на счастливое будущее нашего народа. С честью носить имя первой леди, всегда отстаивать позицию Азербайджана в мировом сообществе, заботиться обо всех от мала до велика, добиваться своей твердой волей и смелостью решения проблем в обществе… Словом, крайне ответственная и напряженная сфера деятельности…Все это – смысл жизни первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

АЗЕРТАДЖ рассматривает основные моменты, характеризующие общественно-политическую деятельность Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Активно пропагандирующая Азербайджан на международной арене, обогатившая политику такими общечеловеческими ценностями, как доброта и милосердие, Мехрибан Алиева служит прогрессу Родины, стремится к развитию культуры, образования, здравоохранения, спорта в своей стране, заботится о ее будущем.

Всевышний может благоволить человеку, даровать ему прекрасную судьбу, но абсолютного совершенства человек достигает любовью, молитвами народа. Не случайно цель служения Родине, народу остается для Мехрибан Алиевой неизменной. Если взглянуть на идеологическую борьбу, проводимую Первым вице-президентом Азербайджана, жизненными принципами которой являются достоинство, милосердие, интеллект и доброта, на пути укрепления нашего государства, на все, что она делает, то можно отчетливо увидеть масштабы этого служения, сопровождаемого новшествами в жизни страны и народа. В основе ее упорной и многогранной деятельности, обусловленной такими высшими моральными качествами, как гуманизм, милосердие и благородство, лежит именно достойное служение народу. «Место и судьбу каждого человека в жизни определяет история. Так что не бывает ни больших, ни маленьких ролей. Лишь твоя личная, осознанная ответственность позволяет написать собственную книгу жизни. В этой книге каждый воплощает себя в образе созидателя или разрушителя своей личной жизни и мира», — говорит Мехрибан Алиева, вошедшая в историю Азербайджана своей бесконечной любовью к народу, масштабами проводимой грандиозной созидательной работы и благотворительностью. Она сама определила свой жизненный путь и сферу деятельности, избрала путь доброты. Быть рядом с теми, кто нуждается в помощи, — вот ее жизненное кредо. Создав своей благотворительной деятельностью социально-философскую основу в этой области в Азербайджане, она в то же время очерчивает для грядущих поколений основные контуры этого благородного пути. Ее часто можно видеть рядом с людьми, нуждающимися в помощи и заботе, особенно, с детьми. Нередко она проводит вместе с ними даже праздники. Люди, страдающие различными заболеваниями, дети, лишенные родительского попечения, вынужденные переселенцы, изгнанные из родных очагов в результате армянской оккупации, видят в Мехрибан Алиевой своего спасителя, и их надежды оправдываются.

За минувшие годы Мехрибан Алиева приложила большие усилия во имя достижения общенациональных целей. «Я стараюсь осуществить все, о чем говорю», — отмечает первая леди, важнейшим критерием деятельности которой является претворение сказанного в жизнь. Проекты, реализуемые под ее руководством, направлены на формирование молодого поколения, приверженного национально-духовным идеалам, гуманистическим человеколюбивым ценностям, расширение диалога цивилизаций, углубление сотрудничества с влиятельными международными структурами, доведение до мировой общественности азербайджанских реалий. За короткое время Мехрибан ханым завоевала имидж самой деловой женщины в мире, создала идеальный образ современной азербайджанской женщины, превратилась в ведущую личность женского движения в нашей стране.

«Сила, источник силы женщины – такие очень простые на первый взгляд вечные чувства, как доброта, любовь и милосердие». Эти слова Мехрибан Алиевой еще раз подтверждают, что многогранная деятельность первой леди, руководствующейся идеей творить добро и помогать, направлена на осуществление позитивных преобразований в жизни общества. Она говорит: «С годами, по мере того, как перед нами встают новые идеи и планы, меняется и характер наших целей, но наша основная идея – идея служения азербайджанскому народу остается и будет оставаться неизменной».

Руководстуясь этой идеей, целью, Мехрибан ханым и пишет свою книгу жизни, обогащая ее с каждым годом яркими страницами. Многочисленные и широкомасштабные проекты, реализованные по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой, руководящей с 2004 года Фондом, носящим имя великого лидера Гейдара Алиева, с большим одобрением воспринимаются не только в стране, но и во всем мире. Именно по ее инициативе и при ее непосредственном участии был осуществлен ряд крупномасштабных проектов в области образования, здравоохранения, культуры и других сферах. Проекты, реализованные под ее руководством, вносят важный вклад в сохранение нашего духовного, исторического, культурного наследия. Многочисленные благотворительные мероприятия превратили Фонд Гейдара Алиева в адрес доброты и милосердия, снискали ему большой авторитет в мире.

Избрание Мехрибан Алиевой в 2004 году послом доброй воли ЮНЕСКО, а в 2006 году – послом доброй воли ИСЕСКО является историческим достижением, знаменательным событием и для азербайджанской культуры. Это означало открытие новых горизонтов для популяризации в мире богатого материального и нематериального культурного наследия Азербайджана. Под ее покровительством в рамках ЮНЕСКО были реализованы важные проекты в области охраны культурного наследия, поощрения межкультурного диалога, развития образования и других сферах. Как посол доброй воли она также осуществляет неутомимую деятельность, направленную на доведение до мировой общественности истории, культурного наследия Азербайджана, азербайджанских реалий. Деятельность Мехрибан ханым направлена не только на пропаганду в мировом масштабе культурно-духовного наследия Азербайджана, но и на реализацию таких общечеловеческих идей, как мир, стабильность, диалог цивилизаций, мультикультурализм в цивилизованном мире, консолидацию усилий в этих сферах. Благодаря высоким организаторским способностям первой леди наша страна успешно принимает авторитетные мероприятия, что имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанских реалий.

«В повседневной деятельности не следует забывать о человеколюбии, милосердии, взаимном уважении, доброте. Наоборот, руководствуясь именно этими духовными ценностями, можно достичь самых высоких побед, подняться на самые высокие вершины. Заверяю вас, что буду стараться строить свою дальнейшую деятельность именно на этих принципах. Буду ставить интересы нашей страны и нашего народа превыше всего, буду стараться достойно служить Азербайджану». Это — слова Мехрибан Алиевой из ее первого выступления в качестве Первого вице-президента.

Назначение 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиевой на должность Первого вице-президента Азербайджана расценивается как логический результат ее многогранной деятельности и организаторских способностей.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, взявшая на себя благородную миссию и новые обязательства, связанные с достижением национальных целей во имя экономического развития Азербайджана и благосостояния нашего народа, первые в своей деятельности мероприятия посвятила реализации гуманистической миссии. Она направила внимание на решение социальных проблем части общества, больше всех нуждающейся в помощи и поддержке, — беженцев и вынужденных переселенцев, улучшение условий их жизни. Первый вице-президент Азербайджана, сохраняя в центре внимания строительство новых поселков, возведение жилых массивов для людей данной категории, обеспечила большую общественную поддержку этому вопросу. Минувшие годы показали, что многочисленные проекты, реализованные под руководством Мехрибан Алиевой, отличаются уникальностью, оригинальностью, носят комплексный характер. То, что Мехрибан ханым за короткое время умело и творчески проделала такую огромную работу, вызывает у людей чувство глубокого уважения.

Многогранная деятельность Мехрибан Алиевой высоко оценивается как в Азербайджане, так и в международном масштабе. Ее любовь к людям вызывает ответные чувства. Она завоевала любовь своей простотой и добротой, и эта любовь привлекла внимание всего мира. Мир восхищается душой Мехрибан ханым, полной любви к человеку, приветствует глобальные проекты, реализованные с ее благословения и при ее поддержке.

Великие и уникальные люди с рождения и до конца жизни являются носителями высокой миссии. Жизнь таких людей посвящена неустанному, непрерывному служению великой цели и вечной борьбе. Мехрибан ханым снискала любовь нашего народа прежде всего своими принципами. В их основе лежит очень простая идея: делать добро людям.

Часть многочисленных международных премий и наград, которых до сих пор удостоена первая леди Азербайджана, связана с работой, проделанной ею в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, ее вкладом в межкультурный диалог. Кроме того, Мехрибан Алиева удостоена многочисленных международных наград за вклад в дело пропаганды культуры и международного культурного обмена, развития науки, здравоохранения, спорта, образования, технологий и экологии, а также за активное участие в общественной, социальной и культурной жизни, неоценимые заслуги в области пропаганды нашей культуры в мире, всестороннюю поддержку сохранению всемирного культурного наследия, приверженность принципам социальной справедливости и гуманизма. Но Мехрибан ханым считает, что самая большая ее награда – это любовь, вера, доверие народа.

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