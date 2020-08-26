«Через международную почтовую отправку или компанию-перевозчика от имени одного и того же физического лица в течение каждого календарного месяца можно будет доставлять товары на таможенную территорию не один раз, на общую таможенную стоимость не более 300 долларов США».

Об этом в интервью телеканалу Real TV заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, комментируя изменения, внесенные в «Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей», утвержденные Решением №305 Кабинета министров Азербайджанской Республики.

По его словам, в социальных сетях сформировалось ошибочное мнение относительно данного решения. Сафар Мехтиев отметил, что в пункте 2,1,4 постановления указывается, что граждане могут беспошлинно забирать товары, отправляемые на их имя в Азербайджанскую Республику через международные почтовые отправления или через компании-перевозчики, с лимитом не более трехсот долларов один раз в календарный месяц: «С точки зрения упрощения, думая о гражданах, в этом решении предусмотрена подача декларации один раз [в месяц], однако это привело к недоразумению. Если гражданин уверен, что будет привозить товар чаще одного раза в месяц, не превышая лимита в 300 долларов США, то у него есть несколько вариантов: либо декларировать товар каждый раз, либо договориться с перевозчиком и декларировать свои товары один раз, то есть забирать партию товаров на 300 долларов, декларируя их один раз, храня их на таможенном складе или на складе компании-перевозчика.

В обоих случаях здесь очень важен выбор гражданина. Выбор остается за ним».

Minval.az