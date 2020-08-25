Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую территорию, в результате предотвращения которой был взят в плен диверсант, старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989 года рождения.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана говорится, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что армянская диверсионная группа планировала ряд незаконных операций на азербайджанской территории: нападения на госпредприятия и отдельных граждан, убийство граждан, нанесение ущерба имуществу, сбор секретных данных.

На основании установленных фактов Генпрокуратура возбудила уголовное дело по 5 статьям Уголовного Кодекса Азербайджана: 100.2 (ведение оккупационной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание вооруженных групп, не предусмотренных законом), 228.1 (получение, хранение и передача другим лицам огнестрельного оружия, комплектующих частей к ним, взрывчатых веществ) и 318.1 (незаконный переход границы Азербайджана).

Для всестороннего и объективного расследования этого преступления создана совместная оперативно-следственная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СГБ, МВД и Государственной пограничной службы Азербайджана.

Minval.az