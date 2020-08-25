«В настоящее время такие вопросы, как борьба с пандемией COVID-19, здоровье и безопасность людей, являются глобальными проблемами, о которых думают все цивилизованные страны».

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По словам председателя комитета, Азербайджан сегодня входит в число первых в мире стран, решительно борющихся с коронавирусом: «Азербайджанским государством проводится гибкая и целенаправленная политика по предупреждению пандемии, устранению вызванных ею социально-экономических проблем, начиная с первого этапа борьбы с вирусом предпринимаются превентивные шаги, ситуация с инфекционным заболеванием находится под контролем. Чуткая реакция президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой на вопрос с первого дня, реализуемые комплексные меры показали, что Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для здоровья людей. Как известно, во всем мире, а также в нашей стране осуществляются ограничительные меры с целью снижения последствий этого общечеловеческого бедствия» (цитата по АПА).

М.Гурбанлы отметил, что месяц Мухаррам и церемония Ашуры также приходятся на очень опасный период, возникший в связи с коронавирусом: «Обычно в нашей стране в течение месяца Мухаррам, в день Ашура в мечетях совершались массовые религиозные обряды, проводились акции по сдаче крови. Проведение в настоящее время церемонии Ашуры, которая отличается своей массовостью и не позволяет соблюдать социальную дистанцию, является большой угрозой для здоровья наших граждан. В нынешней ситуации недопустимо искать какие-либо причины, по которым Ашура не проводится в мечетях. Это логическое продолжение решений, принятых в связи с массовыми мероприятиями».

Minval.az