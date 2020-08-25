Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. (…) И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье», — сказал Шойгу во вторник на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот», — подчеркнул глава Минобороны.

«Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня», — заверил он (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az