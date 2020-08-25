В настоящее время в Азербайджане насчитывается 1848 активных больных коронавирусом.
Согласно сообщению TƏBİB, 161 пациент находится в реанимации, 20 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 1848 активных больных коронавирусом.
Согласно сообщению TƏBİB, 161 пациент находится в реанимации, 20 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Дата: 2020/08/25 17:12
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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