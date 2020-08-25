Внесение Кабинетом министров изменений в «Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей физическими лицами», не приведет к росту цен в стране», в эфире ITV заявил начальник управления правового обеспечения Государственного таможенного комитета (ГТК) Санан Мухтаров.

«Некоторые говорят, что это решение приведет к росту цен. Но это не так. У государства достаточно антимонопольных структур. Ситуация в этой сфере будет контролироваться, чтобы граждане не пострадали», — цитирует его Репорт.

Кроме того, представитель таможни подчеркнул, что в последнем решении есть также упрощение некоторых правил: «Например, мы упростили процесс декларирования, теперь наряду с владельцем товара, его представитель также может задекларировать ввозимые в страну товары».

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