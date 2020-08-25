Информация о том, что вчера ночью на проспекте Нобеля — 189, в Хатаинском районе Баку вырублены деревья, была расследована сотрудниками Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сказала глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что при осмотре выяснилось — на огороженной территории в 0,2 гектара экскаватором вырублено около 30 деревьев и кустарников, которые были вывезены с территории автомобилями с госномерами 90-JX-379 и 99-LJ-581:

«Сотрудники министерства остановили проводимые работы. Расследование с установлением виновных и принятии в их отношении предусмотренных законом мер продолжается».

Ибрагимова поблагодарила чутко относящихся к зеленым насаждениям и их защите представителей общественности и медиа, проинформировавших министерство об этом вопиющем факте.

Minval.az