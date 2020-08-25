Идет подготовка к отстранению Рамиза Мехтиева от должности президента Национальной академии наук Азербайджана. Не исключено, что Рамиз Мехтиев пойдет по стопам Сиявуша Новрузова и сам подаст в отставку. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

«Видимо, власти собираются полностью и официально закрыть страницу Мехтиева. Были заявления о том, что после отстранения Рамиза Мехтиева от должности главы Администрации президента у него оставались возможности влиять на процессы в стране, он допускал саботирующие действия против властей, совершал провокации. Тост Абеля Магеррамова на свадьбе о том, что Мехтиев является автором развития и происходящих в стране позитивных процессов еще раз указывает на то, что «реваншисты» считают академика своим лидером и аксакалом.

Следует отметить, что в своих последних выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал чиновников, говоря, что «Ничьи бывшие и нынешние заслуги, титул, должность не будут приниматься во внимание. Кто нарушит закон, будет немедленно наказан». Значит, ведущие себя подобным образом лица прощены не будут», – полагает издание.

Minval.az