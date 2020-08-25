Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) опровергла участие первого вице-президенте организации Исы Габиббейли на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева.

«Распространенная в социальных сетях информация об участии первого вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли в известной свадьбе не соответствует действительности.

Академик Иса Габиббейли вылетел из Баку в Нахчыван 18 августа 2020 года в 13:00, а вечером посетил дом своего отца в селе Данери Шарурского района. Он провел свой отпуск в Нахчыване до 24 августа», – говорится в сообщении НАНА.

18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях.

Minval.az