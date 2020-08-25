Эра экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева подходит к концу. Такое мнение, как сообщает Minval.az, высказал известный политолог Эльхан Шахиноглу.

«Долгие годы он занимался всякой работой, работал на Россию, создавал внутривластный переполох, мешал проведению реформ, назначал на должности «своих» людей. Его давно стоило отстранить от власти. Но, видимо, его московские покровители оказались настолько сильны, что обеспечили Рамизу Мехтиеву неприкосновенность на долгие годы. Любовь Рамиза Мехтиева к России ни для кого не секрет. Годами он в своих статьях, распространяемых в официальных газетах, называл Россию, являющуюся хозяйкой агрессора Армении, стратегическим партнером Азербайджана, он получал особое удовольствие от встреч с российскими официальными лицами в Москве и Баку. Мехтиев не считал Турцию нашим стратегическим партнером ни тогда, ни сейчас, потому что его «хозяева» находятся в Москве.

Будет недостаточно отстранить от политики одного Рамиза Мехтиева, нужно выявить всех членов формируемой им годами команды и убрать их из законодательных и исполнительных органов. Берущие взятки и замешанные в коррупции главы ИВ, а также депутаты, которые заявляют, что «Азербайджан должен стать членом ОДКБ», – это кадры Рамиза Мехтиева. Он играл большую роль в избрании депутатов парламента», – сказал аналитик в интервью газете «Ени Мусават».

В этом смысле, по мнению эксперта, Мехтиев похож на Фатхуллаха Гюлена. Гюлен, напомнил он, тоже годами размещал своих людей в разные ветви власти в Турции, и однажды принял решение совершить переворот.

«Мехтиев также думал, что будет править Азербайджаном всю оставшуюся жизнь с помощью кадров, которых он размещал в течение многих лет. Однако в отличие кадров Гюлена, кадры Рамиза Мехтиева оказались ненадежными, сразу же отреклись от своего бывшего патрона и выдали его с потрохами. Это трагедия как Рамиза Мехтиева, так и его кадров, которые долгие годы он размещал во власти. Никто из них в этот тяжелый день не встал на его защиту, а наспех покинули тонущий корабль. Это должно стать серьезным уроком для тех, кто в будущем хочет стать таким, как Рамиз Мехтиев или Али Гасанов. Простые люди справедливо задаются вопросом, каким образом Рамиз Мехтиев купил дорогие дачи в поселке Новханы или же как был построен крупный бизнес супруги и сына Али Гасанова. Ясно, что оба они пользовались своими возможностями во власти и за этот счет разбогатели. Поэтому необходимо установить источник полученных ими доходов. Такие как они должны осознавать, что власть и должность временны, разграбление народного имущества и формирование политической системы путем коррупции ни к чему хорошему не приведут, рано или поздно такая пирамида рухнет», – продолжил он.

По словам политолога, демонстративным проведением свадьбы своей внучке Рамиз Мехтиев хотел показать, что он выше простых граждан и законов, и никто ему не может ничего сказать.

Политолог не сомневается, что Москва уже ищет нового руководителя «пятой колонны» в Азербайджане на место Рамиза Мехтиева.

«Надо помешать этому поиску и нанести решающий удар по «пятой колонне» России в Азербайджане. Необходимо предотвратить занятие высоких должностей в парламенте депутатами, которые выступают за вступление Азербайджана в ОДКБ», – резюмировал он.

Minval.az