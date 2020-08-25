Бакинское транспортное агентство (БТА) в рамках реализации государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы продолжает мероприятия по повышению безопасности пешеходов.

Как сообщили в БТА, агентством начаты работы по установке желтых мигающих сигнальных ламп на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах и проспектах столицы. Целью установки сигнальных ламп является дополнительное привлечение внимания водителей к пешеходным переходам в ночное время суток.

На начальном этапе предусматривается установка таких ламп на 100 нерегулируемых пешеходных переходах. На улицах М.Мехдизаде и С.Оруджева завершены работы по установке.

Minval.az