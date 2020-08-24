Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

«Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз. Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, — не в некоторых случаях, а зачастую, — государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности. Скромность руководителя украшает его, это во-первых. Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет. Поэтому вы должны быть примером и в быту, и в работе, должны вести себя скромно. Это касается всех чиновников, всех кто работает в общественных местах. Наша политика по этому вопросу одновременно проявляется и в конкретных делах. Считаю, что каждый уже убедился в этом. Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого», — сказал глава государства, слова которого приводит «Тренд».

«В кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти или их помощников были обнаружены платежные карты людей. Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, — это бессовестность. Необходим механизм строжайшего контроля за этим вопросом, как стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и местных исполнительных органов. Этот вопрос находится под моим контролем. В этой области и во всех остальных сферах должна быть полная прозрачность», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле.

«Народ высоко оценивает эту борьбу. Я получаю тысячи писем от граждан. Они приветствуют мои действия, в то же время обращают мое внимание на некоторые вопросы. Рад, что в последнее время механизм общественного контроля приобретает более организованную форму. Я приветствую это. Вы тоже в своей работе должны опираться на людей, механизм общественного контроля в районах должен быть совершенным. Это поможет и вам в вашей работе. Некоторые вопросы, которым вы не уделили внимания, будут доводиться до вашего сведения общественностью, и таким образом они найдут свое решение», — сказал президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, случаи коррупции и взяточничества есть во всех странах.

«Главное, через какую призму государство и правительство подходят к этим вопросам. Терпимость к данным вопросам в Азербайджане находится на нулевом уровне, и считаю, что проводимая нами работа подтверждает это. К ответственности привлечены руководители не только местных, но и центральных исполнительных органов, и эти вопросы предаются огласке. Общественность должна быть в курсе всей проводимой работы. В то же время до общественности уже доводятся мои рекомендации, связанные с назначением людей на должности. Могу сказать, что во все периоды своей президентской деятельности я давал рекомендации новоназначенным главам исполнительной власти, и эти рекомендации отражают наш общий подход. В последнее время мы представляем это и общественности, чтобы она знала, и чтобы жители районов, которыми вы будете руководить, также знали, какие поручения я вам дал и как вы их выполняете. Поэтому самую правильную и справедливую оценку вашей работе даст народ. Уверен, что вы будете работать так, что народ останется доволен вашей работой», — добавил он.

Minval.az