Бывшие сотрудники ИВ города Гянджа сегодня предстанут перед судом.

Работающим во времена бывшего главы ИВ Эльмара Велиева начальниками Управления архитектуры и градостроительства города Али Рустамову и Махарату Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями), 178 (мошенничество), 311 (получение взятки ), 312 (дача взятки), 314 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК АР.

Представление по делу в их отношении поступило в Бинагадинский районный суд, передает АПА.

Представление в связи с А.Рустамовым рассмотрит судья Вугар Мамедов, а представление в связи с Махаратом Мустафаевым – судья Фарид Амиралиев.

Отметим, что А.Рустамов и М.Мустафаев были задержаны вчера в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

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