Обнародован прогноз погоды на 25 августа.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Днем будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 24-27 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 23-24 градуса тепла.

18 августа в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 25-29, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.

Minval.az