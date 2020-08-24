Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в формате видеоконфренции Фаига Гурбетова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в некоторых районах страны чиновники создают препятствия деятельности частных предпринимателей.

«К сожалению, в некоторых районах предпринимателям мешают работать, создаются искусственные преграды, местные органы исполнительной власти требуют с них взятки и долю», — заявил Алиев в ходе видео-встречи.

По словам главы государства, такие действия недопустимы и в этом направлении необходим «очень строгий контроль».

«Предприниматели должны видеть от государственных чиновников только поддержку, помощь. Предприниматели должны выплачивать только государственные налоги и помимо этого никто и ничего не должен платить»,- сказал Ильхам Алиев.

Президент также подчеркнул, что новоназначенным глава ИВ Биласуварского и Саатлинского районов в первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, выявить существующие ошибки и недостатки. «Проблемы, волнующие людей, должны найти свое решение», — сказал президент.

Minval.az