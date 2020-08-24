Сегодня некоторые средства массовой информации распространили информацию о том, что президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев находится в отпуске, сообщает отдел по связям с общественностью печати и информации НАНА Азербайджана:

«Связь НАНА с общественностью и СМИ осуществляет отдел по связям с общественностью печати и информации Аппарата Президиума, и с нашей стороны официальная информация об этом не распространялась. Сообщаем, что академик Рамиз Мехтиев не вышел в отпуск, а продолжает работать».

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Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев в конце прошлой недели ушед в отпуск.

Вместе с тем, сотрудники НАНА сообщили агентству «Репорт», что, будучи официально в отпуске, Мехтиев в настоящее время находится на рабочем месте.

Minval.az