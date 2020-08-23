Начиная с прошлой ночи в западном регионе Азербайджана резко изменились погодные условия.
Сегодня в горных районах Дашкесанского района выпал снег, сообщает АПА.
В настоящее время в западном регионе сохраняются нестабильные погодные условия.
Начиная с прошлой ночи в западном регионе Азербайджана резко изменились погодные условия.
Сегодня в горных районах Дашкесанского района выпал снег, сообщает АПА.
В настоящее время в западном регионе сохраняются нестабильные погодные условия.
Дата: 2020/08/23 23:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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