Начиная с прошлой ночи в западном регионе Азербайджана резко изменились погодные условия.

Сегодня в горных районах Дашкесанского района выпал снег, сообщает АПА.

В настоящее время в западном регионе сохраняются нестабильные погодные условия.

Minval.az