Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов рассказал о своей поездке в США.

«Я слетал в Америку, но не в Лос-Анджелес, а в Вашингтон, Нью-Йорк. Я не в восторге.

Настолько Нью-Йорк грязный мне показался. Понятно, я летал туда спорт посмотреть, и моя мечта осуществилась. Но именно насколько он грязный, сколько я там бомжей увидел, бездомных людей, которые на улице лежат», — цитирует «Спорт сегодня» Самедова.

При этом Самедов добавил, что при случае не прочь вновь побывать в США.

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