Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но ночью и утром местами ожидаются дожди.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, повысится с 758 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 22-23 градуса тепла.

24 августа в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами ливни, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 16-19, днем 22-26, в горах ночью 5-10, днем 11-15 градусов тепла.

Minval.az