Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана.

23 августа 1993 года 51 село и районный центр Физули были захвачены армянами, более 55 тысяч жителей вынуждены были покинуть родные земли.

Физулинский район охватывает территорию от юго-восточных склонов Карабахского горного хребта до реки Араз, граничит с Джебраильским, Агджабединским, Бейлаганским районами и с Ираном по реке Араз.

Территория Физулинского района составляет 1386 квадратных километров, население — приблизительно 105 тысяч человек. На освобожденной от оккупации территории района расположено 13 поселков и 20 сел. В двенадцати поселках, построенных после освобождения, размещены семьи вынужденных переселенцев.

Сейчас на территории Физулинского района проживает 51 тысяча вынужденных переселенцев.

В результате захвата армянскими вооруженными силами Джебраильского района, территория которого составляет 1050 квадратных километров, в зоне оккупации остались 72 общеобразовательных школы, восемь больниц, пять мечетей, два музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры.

В результате оккупации 61 100 вынужденных переселенцев из Джебраила расселены в более чем 2000 населенных пунктов 58 районов Азербайджана.

Отметим, что в апрельских боях 2016 года под контроль азербайджанских вооруженных сил перешла высота стратегического значения Ляля Тепе, позволяющая контролировать большую территорию в Физулинском районе.

Благодаря освобождению высоты Ляля Тепе в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района были обеспечены безопасные условия для проживания.

Сегодня в Джоджуг Марджанлы продолжаются большие строительно-созидательные работы.

После того, как на первом этапе в жилом поселке были построены 50 домов, школьное здание и соответствующая инфраструктура, на втором этапе ведется строительство 100 жилых домов, детского сада на 50 мест, медпункта, почтового здания и других необходимых инфраструктурных объектов.

В построенные в поселке дома будут переселены вынужденные переселенцы из села Джоджуг Марджанлы.

Minval.az