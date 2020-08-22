Расширен «Список товаров, подлежащих декларации в письменной форме физическими лицами при пересечении таможенной границы Азербайджанской Республики».

Это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в «Правила льготного и упрощенного провоза через таможенную границу физическими лицами товаров, не предусмотренных для производства или коммерческих целей».

Таким образом, в этот список включены наличные денежные средства в национальной валюте на сумму 20 тысяч манатов и большую сумму (бумажные и металлические валютные знаки), ценные бумаги, выражающиеся в национальной валюте, мобильные телефоны и другие средства беспроводной связи, привозимые физическими лицами на территорию страны во время поездок и путем почтовых посылок.

Данное решение вступает в силу через 30 дней после публикации.

Minval.az